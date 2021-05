Arrampicata | Coppa del Mondo | Rogora | Tesio e Piccolruaz in semifinale nel boulder a Salt Lake City

(Di sabato 22 maggio 2021) A(USA) va in scena la seconda tappa delladel2021 disportiva. Si torna in parete a oltre un mese di distanza dall’appuntamento inaugurale di Meiringen, spazio esclusivamente al, ovvero la specialità più tecnica di questo sport che farà il suo storico debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Nella notte italiana si sono disputate le qualificazioni e i pochi italiani in gara si sono distinti. Laura, qualificata ai Giochi, ha concluso in 11ma posizione (3t5z 8 11) e si è così qualificata per lainsieme a Giorgia(12ma, 3t5z 8 11). Al comando troviamo la giapponese Miho Nonaka (5t5z 7 7) davanti alla statunitense Natalia Grossman (45tz 5 7) e ...

Advertising

sportface2016 : #Arrampicatasportiva #CoppadelMondo 2021 : Rogora, Fossali e Piccolrauz impegnati nella palestra Industry SLC di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrampicata Coppa

SportDaily

... Ludovico Fossali e Michael Piccolrauz , già qualificati a Tokyo, sarà un ottimo test per prepararsi al meglio ai Giochi, dove l'sportiva debutterà. Ladel Mondo avrà inizio venerdì ...Lecco e il suo background alpinistico , di cui l'sportiva è in fondo un'emanazione in ... dopo il bronzo al Campionato europeo 2019 e la vittoria dellaEuropa 2019, sempre in Speed e ...Jorg Verhoeven non ha bisogno di presentazioni: vie, boulder e multipitch di altissimo livello, garista di livello mondiale per anni, fino alla vittoria della Coppa del Mondo Lead nel 2008. Un pro-cli ...Si fa notare già nel lontano 2007 poi, presa dopo presa, raggiunge i vertici dell’arrampicata sportiva fino a diventare il terzo scalatore al mondo a salire una via classificata 9b+. Stefano Ghisolfi, ...