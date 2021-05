Amministratori aderiscono alla Lega

(Di sabato 22 maggio 2021) di Erika Noschese “Lacresce in provincia di Salerno con l’adesione di ben 29tra i quali 3 sindaci, 3 vice sindaco, 2 assessori comunali, 1 presidente di Consiglio comunale e 20 consiglieri”. Lo ha dichiarato il coordinatore provinciale dellaAttilio Pierro annunciando il nuovo direttivo in provincia di Salerno. I sindaci che hanno scelto di sostenere Matteo Salvini sono: Giuseppe Orlotti, sindaco di Giungano; Elena Anna Gerardo, sindaco di Alfano e Giuseppe Caso, primo cittadino di Romagnano al Monte. Il coordinamento provinciale, che verrà integrato con le rappresentanze delle altre aree territoriali della provincia, sarà’ composto da Giuseppe Caso, Lidia De Sio, Immacolata Famularo, Rossella Mastrandrea, Sebastiano Odierna, Daniele Zicarelli. Assegnate anche le nuove deleghe tra i referenti della ...

Ultime Notizie dalla rete : Amministratori aderiscono

Quotidiano del Sud

Le testimonianze dei territori" e mette in primo piano l'impegno che tantidi enti ... Possono fare domanda di contributo i soggetti cheformalmente al Tavolo Legalità del ...Ad accompagnare glivi erano il direttore del Dipartimento di Prevenzione di Azienda ... consentendo una maggiore rapidità di afflusso e di deflusso delle persone chealla ...È giunta alla quarta edizione l’iniziativa «Comuni ciclabili», promossa dalla Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, alla quale aderiscono più di 140 Amministrazioni comunali di tutt’Ita ...I nomi dei nuovi ingressi verranno annunciati da Matteo Salvini, tra alcuni giorni. In provincia di Salerno aderiscono alla Lega 29 amministratori, tra i quali 3 sindaci, 3 vice sindaco, 2 assessori c ...