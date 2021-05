Amici, un allievo si dice pronto per collaborare con Arisa (Di sabato 22 maggio 2021) Un allievo di Amici, Raffaele Renda, ha affermato che gli piacerebbe lavorare con la sua insegnate Arisa. Vediamo insieme cosa ha detto. Il cantante, Raffele, è stato un allievo di ArisaE’ stato uno degli allievi della coach Arisa, Raffaele Renda, nel talent di Amici, condotto da Maria De Filippi. Proprio per il cantante, l’insegnante di canto, Rudy Zerbi ha creato il Perla Blu, un locale (immaginario) di balera, dove le doti canore non sono necessarie. E nelle varie puntate, il maestro ha ripetuto più volte che Raffaele sarebbe stato perfetto. L’allievo della cantante Arisa è sempre stato al gioco, non offendendosi, ma anzi ci rideva sempre su. LEGGI ANCHE—>Amici, AKA7EVEN E MARTINA MILIDDI: E’ ... Leggi su formatonews (Di sabato 22 maggio 2021) Undi, Raffaele Renda, ha affermato che gli piacerebbe lavorare con la sua insegnate. Vediamo insieme cosa ha detto. Il cantante, Raffele, è stato undiE’ stato uno degli allievi della coach, Raffaele Renda, nel talent di, condotto da Maria De Filippi. Proprio per il cantante, l’insegnante di canto, Rudy Zerbi ha creato il Perla Blu, un locale (immaginario) di balera, dove le doti canore non sono necessarie. E nelle varie puntate, il maestro ha ripetuto più volte che Raffaele sarebbe stato perfetto. L’della cantanteè sempre stato al gioco, non offendendosi, ma anzi ci rideva sempre su. LEGGI ANCHE—>, AKA7EVEN E MARTINA MILIDDI: E’ ...

Advertising

Novella_2000 : Aka7even, un brano del suo disco è stato scritto insieme ad un altro allievo di Amici 20 - zazoomblog : Amici 20 confessione assurda di un allievo: quello che non sapete sul suo conto - #Amici #confessione #assurda… - artofsangiulia : Fa strano sapere che è già un ex allievo di Amici comunque #amemici20 - CorriereTorino : Prof raggirato da ex allievo e amici: in un anno “regala” quasi 400 mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Amici allievo Aka7even ha ricevuto una notizia meravigliosa: grande gioia dopo Amici E' entrato quando Amici ha avuto inizio, per uscire dal programma direttamente in finale, dove qui, ... L'ex allievo di Anna Pettinelli è sempre stato molto amato dal pubblico; sui social il suo ...

Spector Padel House, la nuova casa di "Gus" ... socializzare con gli amici e svolgere i compiti scolastici". Il primo centro del progetto Spector ... per assorbirne il metodo garantire così la giusta professionalità a ogni tipologia di allievo. "...

Amici, un allievo si dice pronto per collaborare con Arisa Formatonews Amici 21 casting, riparte il sogno… Amici 21 casting: una settimana fa si è conclusa l'edizione numero 20, al via il cast per l'edizione del talent Amici 21 ...

Aka7even ha ricevuto una notizia meravigliosa: grande gioia dopo Amici Aka7even ha ricevuto una notizia meravigliosa, dopo la sua uscita da Amici di Maria De Filippi: grande emozione per il cantante.

E' entrato quandoha avuto inizio, per uscire dal programma direttamente in finale, dove qui, ... L'exdi Anna Pettinelli è sempre stato molto amato dal pubblico; sui social il suo ...... socializzare con glie svolgere i compiti scolastici". Il primo centro del progetto Spector ... per assorbirne il metodo garantire così la giusta professionalità a ogni tipologia di. "...Amici 21 casting: una settimana fa si è conclusa l'edizione numero 20, al via il cast per l'edizione del talent Amici 21 ...Aka7even ha ricevuto una notizia meravigliosa, dopo la sua uscita da Amici di Maria De Filippi: grande emozione per il cantante.