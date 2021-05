Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2021 ore 18:45 (Di venerdì 21 maggio 2021) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2021 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. RIAPERTA AL TRAFFICO LOCALE LA VIA PONTINA, DOVE PERMANGONO PERÒ DISAGI ALLA CIRCOLazioNE TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI PRATICA DOVE LA VIABILITA’ È BLOCCATA TRA VIA DI CASTEL RomaNO E LA VIA DEL MARE. TRAFFICO SEMPRE INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E LA A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA. SULLA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021)DEL 21 MAGGIOORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. RIAPERTA AL TRAFFICO LOCALE LA VIA PONTINA, DOVE PERMANGONO PERÒ DISAGI ALLA CIRCONE TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI PRATICA DOVE LA VIABILITA’ È BLOCCATA TRA VIA DI CASTELNO E LA VIA DEL MARE. TRAFFICO SEMPRE INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E LA A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA. SULLA ...

L'Aquila, 'Internazionali d'Italia Open' di pattinaggio: modifiche alla viabilità ... con eccezione per i residenti che potranno accedere da via Caduti di Via Fani; in via Roma sarà ... 'Internazionali d'Italia Open' di pattinaggio: modifiche alla viabilità ultima modifica: 2021 - 05 - ...

