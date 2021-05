Un ex agente dell’Fbi spiega come funzionano gli interrogatori (Di venerdì 21 maggio 2021) L’interpretazione del body language non è una scienza esatta: certo, la comunicazione non verbale ha una sua valenza, ma non è sufficiente per comprendere, ad esempio, se un sospetto mente o dice la verità nel corso di un interrogatorio di polizia. In questo video di Wired Usa, Joe Navarro, ex agente dell’Fbi ed esperto di body language, rivela quali sono gli aspetti di cui tener conto quando si conduce un interrogatorio, e sconfessa qualche abusatissimo cliché. come spiega l’esperto, l’obiettivo di chi interroga è mettere a proprio agio le persone. Far sedere il potenziale sospetto vicino alla porta, e non nel solito angolo, crea ad esempio un maggior comfort psicologico. Troppa importanza viene assegnata, da sempre, al modo in cui i soggetti si toccano il naso, le orecchie o si ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) L’interpretazione del body language non è una scienza esatta: certo, la comunicazione non verbale ha una sua valenza, ma non è sufficiente per comprendere, ad esempio, se un sospetto mente o dice la verità nel corso di uno di polizia. In questo video di Wired Usa, Joe Navarro, exed esperto di body language, rivela quali sono gli aspetti di cui tener conto quando si conduce uno, e sconfessa qualche abusatissimo cliché.l’esperto, l’obiettivo di chi interroga è mettere a proprio agio le persone. Far sedere il potenziale sospetto vicino alla porta, e non nel solito angolo, crea ad esempio un maggior comfort psicologico. Troppa importanza viene assegnata, da sempre, al modo in cui i soggetti si toccano il naso, le orecchie o si ...

Advertising

satvurno : RT @porcoloki: l'agente dell'fbi che mi vede piangere per loki dalla telecamera frontale - sunllloki : RT @porcoloki: l'agente dell'fbi che mi vede piangere per loki dalla telecamera frontale - LokiandBucky_ : RT @porcoloki: l'agente dell'fbi che mi vede piangere per loki dalla telecamera frontale - _Cwtch__ : RT @porcoloki: l'agente dell'fbi che mi vede piangere per loki dalla telecamera frontale - nowthisiscryin : RT @porcoloki: l'agente dell'fbi che mi vede piangere per loki dalla telecamera frontale -

Ultime Notizie dalla rete : agente dell’Fbi Un ex agente dell Fbi spiega come funzionano gli interrogatori Wired.it