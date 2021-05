Storace: Michetti candidato sindaco? Non ci mortificate… (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – “Ero a San Pietro e tutti si chiedevano chi fosse quello vestito di bianco vicino a Michetti. Roma merita un grande sindaco. Non ci mortificate”. Questo l’ironico testo che Francesco Storace, storico esponente della destra romana ma da poco tempo politicamente vicino alla Lega, ha pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook. Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – “Ero a San Pietro e tutti si chiedevano chi fosse quello vestito di bianco vicino a. Roma merita un grande. Non ci mortificate”. Questo l’ironico testo che Francesco, storico esponente della destra romana ma da poco tempo politicamente vicino alla Lega, ha pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook.

Advertising

Alcor48018 : RT @ChiodiDonatella: MA I #ROMANI IL #CANDIDATO #SINDACO PER IL #CENTRODESTRA DEVONO ANDARSELO A CERCARE SU #GOOGLE? Amici del #centrodest… - SecondoPaulo : RT @ChiodiDonatella: MA I #ROMANI IL #CANDIDATO #SINDACO PER IL #CENTRODESTRA DEVONO ANDARSELO A CERCARE SU #GOOGLE? Amici del #centrodest… - ROMINA70672119 : RT @Storace: Ero a #SanPietro e tutti si chiedevano chi fosse quello vestito di bianco vicino a #Michetti. #Roma merita un grande sindaco.… - claudio_2022 : RT @ChiodiDonatella: MA I #ROMANI IL #CANDIDATO #SINDACO PER IL #CENTRODESTRA DEVONO ANDARSELO A CERCARE SU #GOOGLE? Amici del #centrodest… - Mirith_ : RT @ChiodiDonatella: MA I #ROMANI IL #CANDIDATO #SINDACO PER IL #CENTRODESTRA DEVONO ANDARSELO A CERCARE SU #GOOGLE? Amici del #centrodest… -

Ultime Notizie dalla rete : Storace Michetti Lavori in Corso, Author at Radio Radio Radio Radio