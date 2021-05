“Sei irriconoscibile”. Francesca Pascale, cambio look drastico: capelli cortissimi e tatuaggi per l’ex di Silvio Berlusconi (Di venerdì 21 maggio 2021) Francesca Pascale è stata a lungo la fidanzata dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Negli ultimi mesi invece sono emerse su di lei delle voci sempre più insistenti, che l’avvicinavano anche al genere femminile. Infatti, si è anche vociferato con forza che avesse iniziato una relazione sentimentale con la cantante Paola Turci. Sono state anche beccate in dolce compagnia, ma entrambe non hanno mai voluto confermare in via ufficiale l’avvio di una storia d’amore. Adesso la donna si è presentata sul social network Instagram in una veste completamente differente. Ha infatti deciso di stravolgere del tutto il suo look e lo ha fatto per lanciare anche un messaggio importante su uno dei temi più attuali. L’abbiamo sempre vista con addosso dei tailleur, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)è stata a lungo la fidanzata delpresidente del Consiglio e leader di Forza Italia,. Negli ultimi mesi invece sono emerse su di lei delle voci sempre più insistenti, che l’avvicinavano anche al genere femminile. Infatti, si è anche vociferato con forza che avesse iniziato una relazione sentimentale con la cantante Paola Turci. Sono state anche beccate in dolce compagnia, ma entrambe non hanno mai voluto confermare in via ufficiale l’avvio di una storia d’amore. Adesso la donna si è presentata sul social network Instagram in una veste completamente differente. Ha infatti deciso di stravolgere del tutto il suoe lo ha fatto per lanciare anche un messaggio importante su uno dei temi più attuali. L’abbiamo sempre vista con addosso dei tailleur, ...

