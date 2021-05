Scuola, a settembre previsti 100mila alunni iscritti in meno (Di venerdì 21 maggio 2021) Per il prossimo anno scolastico si preannuncia un forte calo delle iscrizioni . Secondo dati di fonte ministeriale, infatti, per il 2021/2022 sono previsti circa 101mila alunni in meno. Buona parte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 maggio 2021) Per il prossimo anno scolastico si preannuncia un forte calo delle iscrizioni . Secondo dati di fonte ministeriale, infatti, per il 2021/2022 sonocirca 101milain. Buona parte ...

