Ranieri lascia la Sampdoria | la decisione del tecnico doriano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Claudiolapresa dalromano dopo due stagioni sulla panchina dei doriani Claudioha fatto la sua scelta: quella contro il Parma sarà la sua ultima gara sulla panchina della. Il, dopo due stagioni vincenti con altrettante salvezze tranquille, non resterà sulla panchina dei blucerchiati. La notizia viene rivelata da Sky Sport: le motivazioni potrebbero essere legate alla trattativa sul rinnovo e forse anche alla programmazione per la prossima stagione. I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : '#Ranieri lascia la #Samp' (#Sky). Bene, tocca indovinare un'altra panchina... Ps. #Ranieri, 49 punti con il suo… - puparulepatan : Ranieri lascia la Sampdoria Io: - fantus74 : RT @FBiasin: '#Ranieri lascia la #Samp' (#Sky). Bene, tocca indovinare un'altra panchina... Ps. #Ranieri, 49 punti con il suo affidabili… - FiorentinaUno : SAMP, Ranieri lascia la panchina blucerchiata - - LuigiBevilacq17 : RT @FBiasin: '#Ranieri lascia la #Samp' (#Sky). Bene, tocca indovinare un'altra panchina... Ps. #Ranieri, 49 punti con il suo affidabili… -

Infine, da Genova rimbalzano voci di un interessamento della Samp proprio per D'Aversa nel caso non si arrivasse al rinnovo con Claudio. Vedremo. Tanti nomi, poche certezze L'eventuale cambio ...Giuseppe, 62 anni, genovese, è il nuovo prefetto di Ragusa. Succede a Filippina Cocuzza, che sarà, a ... Filippina CocuzzaRagusa dopo 3 anni e mezzo nel corso dei quali ha gestito, tra l'...Zanetti, il tecnico del Venezia, è molto corteggiato da Udinese e Sampdoria (dove però è in corsa la trattativa per tenere Ranieri). Al Torino può arrivare Juric mentre De Zerbi (va allo Shakthar) las ...Scudetto Sampdoria: tutte le iniziative per il 30° anniversario dei blucerchiati campioni d’Italia. Gli aggiornamenti in diretta La Sampdoria festeggia oggi, 19 maggio 2021, i trent’anni dalla prima s ...