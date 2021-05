Pronti 80 punti vaccinali Pfizer per i maturandi del Lazio (Di venerdì 21 maggio 2021) AGI - Sono oltre 80 i punti vaccinali contro il Covid-19 nella regione Lazio messi a disposizione per le vaccinazioni degli studenti che devono affrontare l'esame di maturità. Lo hanno comunicato in una nota gli assessori della Regione Lazio alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato e al Lavoro, Scuola e Formazione della, Claudio Di Berardino. Le prenotazioni per le somministrazioni partiranno il 27 maggio tramite il sistema di prenotazione on line (https://prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it/main/home), accessibile anche dal portale SaluteLazio.it. Secondo quanto stabilito, verrà inoculato il vaccino Pfizer, raccomandato da Ema e Aifa per le persone con un'età maggiore di 16 anni. La Regione Lazio ha comunicato che tutti i ... Leggi su agi (Di venerdì 21 maggio 2021) AGI - Sono oltre 80 icontro il Covid-19 nella regionemessi a disposizione per le vaccinazioni degli studenti che devono affrontare l'esame di maturità. Lo hanno comunicato in una nota gli assessori della Regionealla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato e al Lavoro, Scuola e Formazione della, Claudio Di Berardino. Le prenotazioni per le somministrazioni partiranno il 27 maggio tramite il sistema di prenotazione on line (https://prenotavaccino-covid.regione..it/main/home), accessibile anche dal portale Salute.it. Secondo quanto stabilito, verrà inoculato il vaccino, raccomandato da Ema e Aifa per le persone con un'età maggiore di 16 anni. La Regioneha comunicato che tutti i ...

Pronti 80 punti vaccinali Pfizer per i maturandi del Lazio
Il 27 maggio partiranno le prenotazione per l'Open day maturandi, le somministrazioni sono in programma nei giorni 1, 2 e 3 giugno dalle 8 alle 20 ed esclusivamente su base volontaria ...

