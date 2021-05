Pioner | trailer del gameplay per l’interessante sparatutto MMORPG russo free-to-play – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 21 maggio 2021) Spuntato fuori dal nulla,è un interessanteper PC, sviluppato da un teame in uscita in formato-to-..è un interessantesviluppato dal teamGFA Games, in arrivo su PC in formato-to-: possiamo vederlo in azione per la prima volta grazie a undel. Non c’è dubbio che le atmosfere del gioco ricordino quelle di S.T.A.L.K.E.R. 2, ma al di là dello stile derivativo e di un’ambientazione post-apocalittica simile, sul piano tecnico il progetto prometta molto bene. Il nostro personaggio inè un razziatore alla ricerca di … ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pioner trailer

Tom's Hardware Italia

...diè già promossa quindi, ma ci sono altri dettagli che sono emersi in queste ore sul nuovo gioco in arrivo. Stando a quanto riferito dai ragazzi che stanno sviluppando il titolo,......diè già promossa quindi, ma ci sono altri dettagli che sono emersi in queste ore sul nuovo gioco in arrivo. Stando a quanto riferito dai ragazzi che stanno sviluppando il titolo,...GFA Games è lieta di annunciare il suo nuovo sparatutto MMORPG free to play, in arrivo per la fine dell'anno su PC. Sviluppato da un team russo, Pioner vi ...GFA Games è lieta di annunciare il suo nuovo sparatutto MMORPG free to play, in arrivo per la fine dell'anno su PC. Sviluppato da un team russo, Pioner vi ...