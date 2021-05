Nuoto, Federica Pellegrini: “Sta tornando una 4×200 degna del passato. E’ punto di partenza” (Di venerdì 21 maggio 2021) La staffetta 4×200 metri stile libero femminile dell’Italia composta da Stefania Pirozzi, Sara Gailli, Simona Quadarella e Federica Pellegrini, ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Nuoto con il tempo di 7’56?72, battuta soltanto dalla Gran Bretagna, oro, e dall’Ungheria, argento. A fine gara le azzurre hanno parlato ai microfoni di RaiSport. Queste le parole di Federica Pellegrini: “Sono contenta soprattutto del fatto che stiamo riavendo una staffetta degna dei risultati fatti in passato. Questo di oggi è un buon punto di inizio per la staffetta, cerco di motivare il più possibile le mie compagne, con gli anni ho imparato a farlo meglio. Sono contenta per me, per le ragazze, e per la staffetta in generale, mancava tanto ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) La staffettametri stile libero femminile dell’Italia composta da Stefania Pirozzi, Sara Gailli, Simona Quadarella e, ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei dicon il tempo di 7’56?72, battuta soltanto dalla Gran Bretagna, oro, e dall’Ungheria, argento. A fine gara le azzurre hanno parlato ai microfoni di RaiSport. Queste le parole di: “Sono contenta soprattutto del fatto che stiamo riavendo una staffettadei risultati fatti in. Questo di oggi è un buondi inizio per la staffetta, cerco di motivare il più possibile le mie compagne, con gli anni ho imparato a farlo meglio. Sono contenta per me, per le ragazze, e per la staffetta in generale, mancava tanto ...

