Nomadland e la povertà secondo il cinema

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 22 maggio 2021) Paul Schrader – sceneggiatore di Taxi Driver e Toro scatenato e regista di Mishima e First Reformed – ha detto al New Yorker chemostra unafinta. Ha spiegato in un post sui social che “i personaggi fingono di essere poveri. Se si trattasse di un film sullavera sarebbe inguardabile… Lavera è cupa, senza fine e implacabile. L’unico modo per renderla drammatica è di dare un finale positivo ma in realtà non c’è una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.