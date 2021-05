No a fermata autobus su richiesta, aggredito conducente Busitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Un nuovo caso di aggressione ai danni dei conducenti di mezzi pubblici si è verificato martedì a Salerno. La vittima è un autista di Busitalia, minacciato da un passeggero armato di coltello per avergli negato la fermata “fuori programma” richiesta. L’episodio ha avuto luogo sull’autobus 12, lungo la tratta “Sant’Eustachio – Piazza San Francesco”. All’altezza di via Salvator Allende, l’uomo si è avvicinato al conducente, esigendo di fermarsi davanti all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Ricevuto un netto rifiuto, il 29enne ha estratto un coltello, puntandolo contro l’autista. Il gesto improvviso ha scatenato il panico tra le persone a bordo, tra le quali pure alcuni bambini. Nel frattempo, incurante del veicolo in movimento, ha forzato le porte del mezzo e si è allontanato in maniera indisturbata. Il ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 maggio 2021) Un nuovo caso di aggressione ai danni dei conducenti di mezzi pubblici si è verificato martedì a Salerno. La vittima è un autista di, minacciato da un passeggero armato di coltello per avergli negato la“fuori programma”. L’episodio ha avuto luogo sull’12, lungo la tratta “Sant’Eustachio – Piazza San Francesco”. All’altezza di via Salvator Allende, l’uomo si è avvicinato al, esigendo di fermarsi davanti all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Ricevuto un netto rifiuto, il 29enne ha estratto un coltello, puntandolo contro l’autista. Il gesto improvviso ha scatenato il panico tra le persone a bordo, tra le quali pure alcuni bambini. Nel frattempo, incurante del veicolo in movimento, ha forzato le porte del mezzo e si è allontanato in maniera indisturbata. Il ...

