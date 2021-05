Moto: Dovizioso all'Aprilia per tutto il 2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo il primo appuntamento di Jerez, speso per conoscersi, e quello del Mugello, avversato dalle condizioni meteo, Andrea Dovizioso e la Aprilia RS - GP continueranno a frequentarsi. "La ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo il primo appuntamento di Jerez, speso per conoscersi, e quello del Mugello, avversato dalle condizioni meteo, Andreae laRS - GP continueranno a frequentarsi. "La ...

