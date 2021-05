Michela Giraud costretta a cancellare una battuta su Demi Lovato che si dichiara “non binaria” (Di venerdì 21 maggio 2021) Michela Giraud, la cui popolarità è esplosa anche grazie al successo di “LOL – Chi ride è fuori”, è stata subissata di critiche dopo un tweet ironico su Demi Lovato. La battuta ha portato a un fiume di polemiche e così la comica ha deciso di eliminare il post Twitter. Tutto inizia dall’annuncio della pop star Demi Lovato che aveva spiegato di essere “non binaria“ (né donna né uomo) e che dunque chiedeva di essere indicata con il pronome “they“, loro. “Demi Lovato vuole le sia dato del loro, come il Mago Otelma“, ha scherzato in un tweet Michela Giraud. Il tweet ha scatenato le critiche. “Mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare ma cancello il tweet, a maggior ragione del ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021), la cui popolarità è esplosa anche grazie al successo di “LOL – Chi ride è fuori”, è stata subissata di critiche dopo un tweet ironico su. Laha portato a un fiume di polemiche e così la comica ha deciso di eliminare il post Twitter. Tutto inizia dall’annuncio della pop starche aveva spiegato di essere “non“ (né donna né uomo) e che dunque chiedeva di essere indicata con il pronome “they“, loro. “vuole le sia dato del loro, come il Mago Otelma“, ha scherzato in un tweet. Il tweet ha scatenato le critiche. “Mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare ma cancello il tweet, a maggior ragione del ...

Davide : La rimozione coatta del tweet di Michela Giraud conferma il grande paradosso di questi anni in cui il cattolicesimo… - Stemar7Denari : RT @Corriere: Michela Giraud costretta a cancellare una battuta su Demi Lovato «non binaria» - Milingopapa : Finalmente Michela Giraud ha fatto ridere #facceride - paoloigna1 : Per l'ironia non va molto bene, anche quando è molto blanda come questa... @MichelaGiraud - paoloigna1 : RT @MichelaGiraud: 'Fare il comico è peggio che fare il giornalista o il politico'. Chiacchiere con Michela Giraud | Il Foglio https://t.co… -