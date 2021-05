“Meghan non si è suicidata solo per me e il bimbo in grembo”, parla Harry (Di venerdì 21 maggio 2021) News Il Duca di Sussex si libera da tutto il dolore provato durante gli anni: le dichiarazioni sulla moglie e su mamma Diana Pubblicato su 21 Maggio 2021 Il Principe Harry ha preso il proprio dolore, il proprio malessere, i propri mostri interiori e li ha scaraventati ai quattro venti in un sol colpo, dopo averci convissuto per anni e anni. Ha così deciso di vuotare il cosiddetto sacco, di mettersi a nudo come mai prima d’ora e di parlare come una persona normale e non come un reale. Ad accogliere le sue confidenze più private, sofferenti e crude è stata Oprah Winfrey, nel corso di “The Me You Can’t See”, lo show per Apple Tv. Già nelle scorse ore sono trapelati stralci dell’intervista. Spezzoni in cui Harry ha detto di essere finito nel vortice della droga e dell’alcol dopo la tragica morta della madre, la ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) News Il Duca di Sussex si libera da tutto il dolore provato durante gli anni: le dichiarazioni sulla moglie e su mamma Diana Pubblicato su 21 Maggio 2021 Il Principeha preso il proprio dolore, il proprio malessere, i propri mostri interiori e li ha scaraventati ai quattro venti in un sol colpo, dopo averci convissuto per anni e anni. Ha così deciso di vuotare il cosiddetto sacco, di mettersi a nudo come mai prima d’ora e dire come una persona normale e non come un reale. Ad accogliere le sue confidenze più private, sofferenti e crude è stata Oprah Winfrey, nel corso di “The Me You Can’t See”, lo show per Apple Tv. Già nelle scorse ore sono trapelati stralci dell’intervista. Spezzoni in cuiha detto di essere finito nel vortice della droga e dell’alcol dopo la tragica morta della madre, la ...

