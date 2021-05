Maneskin: “Rappresentare l’Italia in un evento così importante ci emoziona”. Domani all’Eurovision Song Contest (Di venerdì 21 maggio 2021) “Siamo emozionati e contenti, non vediamo l’ora che arrivi Domani: è un evento enorme e un’occasione importante per Rappresentare l’Italia”. Eccoli, felici ed emozionati, i Maneskin, la giovanissima band romana, reduce dalla bellissima vittoria al recente Festival di Sanremo con ‘Zitti e buoni’. Saranno loro infatti, Domani sera, a Rappresentare la musica italiana a Rotterdam, dove andrà in scena la 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest, meglio conosciuto come il Festival Europeo della Canzone. I Maneskin: “Ci divertiamo portando un pezzo controcorrente in un Contesto davvero emozionante” Come spiega Damiano David (frontman e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) “Siamoti e contenti, non vediamo l’ora che arrivi: è unenorme e un’occasioneper”. Eccoli, felici edti, i, la giovanissima band romana, reduce dalla bellissima vittoria al recente Festival di Sanremo con ‘Zitti e buoni’. Saranno loro infatti,sera, ala musica italiana a Rotterdam, dove andrà in scena la 65ª edizione dell’Eurovision, meglio conosciuto come il Festival Europeo della Canzone. I: “Ci divertiamo portando un pezzo controcorrente in uno davveronte” Come spiega Damiano David (frontman e ...

