Il punto critico della legge Zan | che non regge | sta nel demandare la decisione | quanto a facoltà di opinione o di raziocinio | a un giudice

(Di venerdì 21 maggio 2021) Da Alberto Manzi e il professor Cutolo a Fedez e Greta. Dalla divulgazione popolare, paternalistica ma accurata alle parole in libertà dei nientologi. Bel risultato, bella evoluzione. Temi sconfinati, complicatissimi come il clima e le sue mutazioni, come i diritti umani affidati a dei Peter Pan che non hanno neppure completato il ciclo di studi elementare e se ne vantano. La fanciulla svedese pontifica di ambiente ma non va a scuola e non perde occasione per farlo sapere, come fosse una medaglia al valore. Le leggi arzigogolate lasciate a cantanti che risolvono come segue: si dipingono sulle mani la scritta Ddl Zan e mandano uno di loro a un concerto sindacale a dire: io voglio che mio figlio metta lo smalto. A 3 anni. Poi lanciano una linea di smalti per uomo, perché vanno bene i diritti ma conditi dal sale del sano affarismo è meglio.Ovviamente senzare la ...