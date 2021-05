Il Principe Harry: “Meghan non si è suicidata per non farmi soffrire ancora e perché incinta” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Principe Harry nella nuova intervista con Oprah Winfrey nel corso di “The Me You Can’t See”, lo show per Apple Tv della conduttrice più famosa del mondo, ha parlato del rapporto con Meghan Markle. Sostenendo che la moglie non ha seguito gli istinti suicidi, vissuti mentre era incinta del primogenito Archie, perché non voleva causargli altro dolore da aggiungere a quello vissuto a 12 anni, quando la madre Lady Diana è morta in un incidente d’auto. perché Meghan non si è suicidata Nell’intervista con Oprah il Principe Harry – oltre a confessare che era disposto a bere e a drogarsi, “pur di sentire meno dolore” – ha parlato dell’amore dimostrato da Meghan nei suoi confronti. “La cosa che le ha ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilnella nuova intervista con Oprah Winfrey nel corso di “The Me You Can’t See”, lo show per Apple Tv della conduttrice più famosa del mondo, ha parlato del rapporto conMarkle. Sostenendo che la moglie non ha seguito gli istinti suicidi, vissuti mentre eradel primogenito Archie,non voleva causargli altro dolore da aggiungere a quello vissuto a 12 anni, quando la madre Lady Diana è morta in un incidente d’auto.non si èNell’intervista con Oprah il– oltre a confessare che era disposto a bere e a drogarsi, “pur di sentire meno dolore” – ha parlato dell’amore dimostrato danei suoi confronti. “La cosa che le ha ...

