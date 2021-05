Fisco: Zan, 'davanti a proposte equità sovranisti vanno in tilt, idea Letta coraggiosa' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "davanti a proposte di uguaglianza, equità e sostenibilità i sovranisti vanno in tilt e via di fake news e disinformazione. #Dote18 è un'idea coraggiosa di Enrico Letta che sostiene i giovani nel lavoro, nell'accesso ai mutui, nello studio. In una parola, nel futuro". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "di uguaglianza,e sostenibilità iine via di fake news e disinformazione. #Dote18 è un'di Enricoche sostiene i giovani nel lavoro, nell'accesso ai mutui, nello studio. In una parola, nel futuro". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd.

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Zan Enrico Letta, le tasse e altre bandiere di un'agenda che non c'è Il che suona un po' così: ognuno dice quel che gli pare, alla fine la riforma del fisco la fa ... E poi, ca van sans dire, il ddl Zan, che piace poco anche alle femministe di sinistra, però la linea è '...

Letta vuole le riforme della giustizia e del fisco ... Letta vuole le riforme della giustizia e del fisco Enrico Letta ha poi avuto a Bruxelles un ... "Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri ...

Draghi-Letta, sul fisco colloquio “cordiale” Nel mezzo, naturalmente, il nodo della patrimoniale che resterà al centro del dibattito politico-parlamentare E naturalmente, il colloquio, non poteva che essere cordiale, visto che sia l’uno, Draghi ...

