Dl semplificazioni | da superbonus alberghi a cablaggio con fibra | la bozza

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ilal 110% per “gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2”, ossia per la categoria in cui rientrano glie pensioni (con fine di lucro). E’ una delle misure contenute in unadel Dlche l’Adnkronos ha potuto visionare. E ancora,al 110% anche per “l’infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio o all’unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate inottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio o dell’unità immobiliare con il punto terminale di rete” si legge. AGENDA DIGITALE ...

Arrivano leper il110%. Nell'ultima bozza datata oggi di 44 articoli del decreto, atteso in Consiglio dei ministri a breve, sono previste "Misure di semplificazione in ...Ilal 110% anche per "gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2", ossia per la ... E' quanto si legge in una bozza del DlEliminato il vincolo per edifici unifamiliari e all'interno di complessi plurifamiliari «che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all'esterno» ...E' una delle misure contenute in una bozza del Dl semplificazioni che l'Adnkronos ha potuto visionare. E ancora, superbonus al 110% anche per "l'infrastrutturazione digitale degli edifici o delle ...