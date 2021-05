Devolver Digital annuncerà quattro nuovi giochi alla Summer Game Fest 2021 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 21 maggio 2021) Il publisher Devolver Digital ha annunciato che alla Summer Game Fest 2021 annuncerà quattro nuovi giochi, ancora misteriosi.. Il publisher Devolver Digital ha annunciato che nel corso della Summer Game Fest 2021 annuncerà ben quattro nuovi giochi, purtroppo senza dare indizi su quali possano essere. Ha specificato anche che fornirà aggiornamenti su Phantom Abyss, Death’s Door e Shadow Warrior 3, alcuni dei suoi titoli già annunciati, quindi questi non vanno conteggiati nei quattro ancora senza nome. Shaping up to ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 21 maggio 2021) Il publisherha annunciato che, ancora misteriosi.. Il publisherha annunciato che nel corso dellaben, purtroppo senza dare indizi su quali possano essere. Ha specificato anche che fornirà aggiornamenti su Phantom Abyss, Death’s Door e Shadow Warrior 3, alcuni dei suoi titoli già annunciati, quindi questi non vanno conteggiati neiancora senza nome. Shaping up to ...

