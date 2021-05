Denise Pipitone, l'ex maresciallo dei Carabinieri: 'Strano giro di sim sulla famiglia Corona' (Di venerdì 21 maggio 2021) Nuovi elementi spuntano sulla scomparsa d i Denise Pipitone , la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 . Nel corso della trasmissione Mattino Cinque è interventuto Francesco Lombrado, ex ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Nuovi elementi spuntanoscomparsa d i, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 . Nel corso della trasmissione Mattino Cinque è interventuto Francesco Lombrado, ex ...

Advertising

starkbuckz : RT @LaGrevia: Ultimamente ossessionata dalla storia di Denise Pipitone e penso: - senza quella baracconata russa non avrebbero riaperto il… - Moonlig94421095 : RT @elisa52562387: Ho un po’ paura che il caso di Denise finisca lentamente di nuovo a far poco rumore.. non dobbiamo permetterlo questa vo… - louisvoijce : RT @LaGrevia: Ultimamente ossessionata dalla storia di Denise Pipitone e penso: - senza quella baracconata russa non avrebbero riaperto il… - SYYNDHEL : RT @LaGrevia: Ultimamente ossessionata dalla storia di Denise Pipitone e penso: - senza quella baracconata russa non avrebbero riaperto il… - lllop206 : RT @LaGrevia: Ultimamente ossessionata dalla storia di Denise Pipitone e penso: - senza quella baracconata russa non avrebbero riaperto il… -