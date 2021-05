Crysis 2 Remastered sembra quasi ufficiale dopo i tweet sibillini di Crytek

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 21 maggio 2021) Già l'anno scorso si iniziava a intuire che2 avrebbe avuto molto presto un'edizione. Grazie a dei report interni, infatti, si era venuto a sapere che l'azienda che ha sviluppato la saga,, aveva in cantiere un remaster di tutti i capitoli. Oggi abbiamo ottenuto un ulteriore indizio che ci porta a pensare che l'annunciodel remaster del secondo episodio disia davvero vicino:ha twittato, attraverso l'accountdi"Mi chiamavano Prophet." facendo riferimento a uno dei personaggi più importanti della saga, apparso in tutti i capitoli principali. Il, arrivato di punto in bianco, ha mandato in allerta i fan della saga che ovviamente si aspettano un annuncio ...