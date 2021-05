Creval | ultimo giorno di sell-out

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito della procedura di obbligo di acquisto delle azioni residue dell’OPA promossa da Credit Agricole sulle azioni ordinarie del Credito Valtellinese, risulta che oggi 21 maggio 2021 sono state presentate 569.719 richieste di adesioni alla procedura di-out. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 1.835.136 adesioni, pari al 29,61694% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 3 maggio, è terminatà oggi, il 21 maggio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie del Credito Valtellinese acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 maggio 2021 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.

Il Creval conta 3.498 dipendenti e 355 filiali in tutta Italia, nel corso dell'anno il patrimonio netto si è consolidato attestandosi a 1.801 milioni di euro in crescita rispetto ai 1.774 milioni.