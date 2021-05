Covid: continua la discesa dei contagi, il tasso di positività cala al 1,9% (Di venerdì 21 maggio 2021) continua la discesa dei contagi da Covid in Italia. Secondo i dati odierni del ministero della Salute sono 5.218 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, Ieri erano stati 5.741. Resta ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 21 maggio 2021)ladeidain Italia. Secondo i dati odierni del ministero della Salute sono 5.218 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, Ieri erano stati 5.741. Resta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua Global Healt Summit a Roma, Draghi: 'Ok a sospensione brevetti dei vaccini' La pandemia Covid - 19 - continua Draghi - ha dimostrato l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare la crisi sanitaria attuale e quelle future. Dobbiamo guardare attraverso Paesi e ...

L'Ue trova l'intesa "Con il green pass tornano i viaggi". Ma i test si pagano "Proseguire l'immunizzazione oltre il 2021 è fondamentale, perché il Covid continua a diffondersi rapidamente in tutta Europa e nel mondo", spiega Albert Bourla, presidente e amministratore delegato ...

Covid: continua calo ospedalizzati, cresce tasso positività Agenzia ANSA Draghi: più pronti per pandemie future «Essenziale rafforzare il ruolo delle istituzioni multilaterali, nel campo della salute globale e oltre» Lancia un messaggio di speranza, Mario Draghi al Global Health Summit, organizzato dalla presid ...

Covid, Ats Bergamo: calo importante e solido della curva epidemica Venerdì 21 maggio nella call di aggiornamento tra Ats Bergamo e i sindaci del territorio della Bergamasca è stato fatto il punto sui contagi e sulla campagna vaccinale. Alberto Zucchi, direttore Servi ...

