Conflitto Israele-Gaza | verso il cessate il fuoco | “Possibile stop a operazioni da domani”

(Di venerdì 21 maggio 2021)ilil. Dopo più di 10 giorni di ostilità iltrapotrebbe arrivare ad una tregua con ililgià a partire dalle prime ore di, venerdì 21 maggio. La notizia, ancora ufficiosa, è stata comunicata ai mediatori egiziani. Loallenon sarebbe unilaterale, secondo le intenzioni del premier israeliano Benyamin Netanyahu, ma vincolante per le due parti. Dopo più di 10 giorni di ostilità iltrapotrebbe arrivare ad una tregua. Già a partire da, secondo fonti ...

...in favore del cessate il fuoco dopo che i vertici militari hanno indicato chenegli 11 giorni di campagna di bombardamenti ha centrato tutti i possibili obiettivi militari nelcon ...Il copione narrativo e politico - diplomatico delè sempre lo stesso. Aggressione contronon provocata ( come abbiamo visto , la disputa su Sheikh Jarrah è solo un pretesto), da ...Dopo 11 giorni di guerra, Israele e Hamas hanno dichiarato un cessate il fuoco “reciproco e simultaneo” scattato dalle 2 di stanotte ...ISRAELE - Un incubo durato 11 lunghissimi giorni che sembra essere destinato a concludersi, almeno per ora. Israele e Hamas, nel corso della serata di ...