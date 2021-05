Ceriscioli è pronto a tornare E il Pd va ancora in fibrillazione | in tanti non parlano ma c' è chi alza la voce

(Di venerdì 21 maggio 2021) ANCONA - Sussurri e grida, silenzi e fronti aggrottate. La notizia del possibile ritorno in campo dell'ex governatore Luca, in caso di congresso, come candidato alla segreteria regionale ...

sull'altra sponda, Ricci è pronto a guadagnare campo. Congresso significa sgomitare, andare nella ... Luca Ceriscioli, novello Cincinnato che lascerebbe penna, cattedra e registro per ricompattare un ... Chi conosce le cose dei Pd, sostiene che è sempre stato così. Un braccio di ferro continuo, duro ed estenuante. E, per quanto sbalorditivo, la storica scoppola ...