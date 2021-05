Calcio: Sampdoria, Ranieri lascia la panchina blucerchiata (Di venerdì 21 maggio 2021) Genova, 21 mag. – (Adnkronos) – La storia di Claudio Ranieri con la Sampdoria è giunta al capolinea. Secondo quanto riporta Sky Sport questa mattina alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro il Parma, l’allenatore ha convocato la squadra e ha comunicato la decisione di lasciare il club blucerchiato. Tutti, sia i giocatori che i dirigenti, erano molto provati quando Ranieri ha annunciato la sua scelta. Arrivato a Genova a stagione in corso nella scorsa annata, l’ex Roma, Juventus e Inter ha deciso di non restare alla Samp perché ritiene che la sua missione in blucerchiato sia ormai compiuta. Non è una questione economica, ma l’allenatore campione d’Inghilterra con il Leicester nel 2016 adesso va alla ricerca di una nuova sfida e di nuovi stimoli. La decisione di Ranieri ha colto di sorpresa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Genova, 21 mag. – (Adnkronos) – La storia di Claudiocon laè giunta al capolinea. Secondo quanto riporta Sky Sport questa mattina alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro il Parma, l’allenatore ha convocato la squadra e ha comunicato la decisione dire il club blucerchiato. Tutti, sia i giocatori che i dirigenti, erano molto provati quandoha annunciato la sua scelta. Arrivato a Genova a stagione in corso nella scorsa annata, l’ex Roma, Juventus e Inter ha deciso di non restare alla Samp perché ritiene che la sua missione in blucerchiato sia ormai compiuta. Non è una questione economica, ma l’allenatore campione d’Inghilterra con il Leicester nel 2016 adesso va alla ricerca di una nuova sfida e di nuovi stimoli. La decisione diha colto di sorpresa ...

