Antitrust: “Da 9 anni le assicurazioni si scambiano informazioni sui clienti per limitare gli sconti sulle polizze auto” (Di venerdì 21 maggio 2021) Ci sono quasi tutti nell’istruttoria avviata dall’Antitrust su compagnie assicurative e siti che permettono di confrontare i prezzi delle diverse Rc auto. L’ipotesi è che esistesse un’intesa per lo scambio di informazioni sulle condizioni offerte ai clienti. In questo modo ogni compagnia poteva calibrare le sue offerte valutando prima quelle degli altri, quindi riducendo eventuali sconti al minimo indispensabile. Secondo l’autorità garante della concorrenza e del mercato , “le società avrebbero scambiato – costantemente e con regolarità – informazioni sensibili sulle condizioni economiche di vendita delle polizze Rca attraverso la condivisione di report elaborati e distribuiti dalle società di comparazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Ci sono quasi tutti nell’istruttoria avviata dall’su compagnie assicurative e siti che permettono di confrontare i prezzi delle diverse Rc. L’ipotesi è che esistesse un’intesa per lo scambio dicondizioni offerte ai. In questo modo ogni compagnia poteva calibrare le sue offerte valutando prima quelle degli altri, quindi riducendo eventualial minimo indispensabile. Secondo l’rità garante della concorrenza e del mercato , “le società avrebbero scambiato – costantemente e con regolarità –sensibilicondizioni economiche di vendita delleRca attraverso la condivisione di report elaborati e distribuiti dalle società di comparazione di ...

Advertising

ctoniarch : @LaGhisaura @silvana_flora @fede_1502E67 @antitrust_it @EU_Commission Eh già. Comunque anche 300 non è malaccio, ra… - RivEnergia : - Le gare per la #distribuzione del #gas 35 su 177 le #gare espletate in 10 anni 4/7 - 2gobbo : @simondritt Facciamo causa alla corte europea dei diritti e all'Antitrust, e blocchiamo tutte le competizioni per i… - Paulch1964 : RT @TifosiBN: #Uefa, le #sanzioni ai #club della #Superlega e il ruolo dell’#antitrust #Ue. ????? - ilFrancoTirator : RT @Staffetta: La notizia della maximulta di 102 mln dell'@antitrust_it a @Google è abbastanza clamorosa. Qui la riflessione che facevamo d… -