Angelina Jolie ricoperta di api | ecco perché

(Di venerdì 21 maggio 2021) In meno di 24 ore questo video conha superato 2.200.00 di like. Di cosa stiamo parlando? Del sorprendete post pubblicato su Instagram dal National Geographic che ritrate l’attrice star di Hollywooddi api. L’attrice premio Oscar e ambasciatrice presso l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati ha cercato in questo modo di attirare l’attenzione sul “World Bee Day” ( il 20 maggio, Giornata mondiale delle api). Il fotografo Dan Winters, un apicoltore dilettante, si è ispirato a un famoso ritratto di Richard Avedon del 1981 di un apicoltore della California, il cui torso nudo era coperto di api. Per farlo, Angeliaha indossato un abito sostenibile di Gabriela Hearst. Inoltre, il National Geographic ha rivelato che la diva parteciperà all’iniziativa dell’Unesco per imparare a diventare ...

repubblica : Angelina Jolie coperta di api contro rischio estinzione - vogue_italia : L'incredibile foto di Angelina Jolie - ispirata a uno scatto di Richard Avedon - realizzata da Dan Winters del Nati… - paoenrose : solo rispetto per angelina jolie perché con tutte quelle api addosso penso che la mia reazione sarebbe stata un’esc… - Marilenapas : RT @repubblica: Angelina Jolie coperta di api contro rischio estinzione - vivereconlansia : no vabbè johnny deep e angelina jolie -

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie

In occasione della giornata mondiale delle api,ha posato ricoperta di api italiane per il "National Geographic" (il video della durata di 18 minuti e lastata immortalata dagli scatti del fotografo Dan Winters ). L'attrice ...Stiamo pur sempre parlando di Lara Croft, Malefica e Mrs Smith.brave heart anche lontano dallo schermo , e oggi ne abbiamo l'ennesima conferma. L'attrice non ci ha pensato due volte a dare il proprio assenso per un servizio fotografico sui generis ...In occasione della giornata mondiale delle api, Angelina Jolie ha posato ricoperta di api italiane per il "National Geographic" (il video è della durata di 18 ...In occasione della giornata mondiale delle api Angelina Jolie ha posato ricoperta di api vere anche sul viso per il "National Geographic". L'attrice premio Oscar e ambasciatrice presso l'Alto commissa ...