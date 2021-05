Allenatore Cagliari, tutti i nomi per il dopo Semplici (Di venerdì 21 maggio 2021) In caso di separazione con Leonardo Semplici, il Cagliari dovrà andare alla ricerca di un nuovo Allenatore: ecco tutta la lista di nomi Il Cagliari pensa alla prossima stagione e studia le possibilità in caso dovesse avvenire la separazione con Leonardo Semplici – prossimo a un nuovo incontro con il presidente Giulini in programma martedì – contattato dalla Sampdoria dopo l’addio di Claudio Ranieri. Il Cagliari sta sondando il terreno, stando a quanto raccolto dalla redazione di Cagliarinews24, per un clamoroso ritorno di Davide Ballardini, che è più di una semplice idea di mercato. Sullo sfondo anche una possibilità per Luigi Di Biagio che ha ottimi rapporti con il patron rossoblù. Stando a quanto riporta SkySport un nome potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) In caso di separazione con Leonardo, ildovrà andare alla ricerca di un nuovo: ecco tutta la lista diIlpensa alla prossima stagione e studia le possibilità in caso dovesse avvenire la separazione con Leonardo– prossimo a un nuovo incontro con il presidente Giulini in programma martedì – contattato dalla Sampdorial’addio di Claudio Ranieri. Ilsta sondando il terreno, stando a quanto raccolto dalla redazione dinews24, per un clamoroso ritorno di Davide Ballardini, che è più di una semplice idea di mercato. Sullo sfondo anche una possibilità per Luigi Di Biagio che ha ottimi rapporti con il patron rossoblù. Stando a quanto riporta SkySport un nome potrebbe ...

Advertising

sportli26181512 : Semplici: 'Spero di poter continuare col Cagliari. Avrei firmato con i gomiti per essere già salvo prima dell'ultim… - FrancoDeMuro : #Ranieri sarà il nuovo allenatore del #Cagliari !? #SerieA - sportli26181512 : Cagliari, incontro con Semplici per il futuro: idea Juric in caso di addio: Primo incontro tra l'allenatore e la di… - Gia_Pezzi : @DiMarzio Ma come fanno a non confermare Semplici dopo il miracolo che ha fatto? Allenatore troppo sottovalutato. D… - DiMarzio : #SerieA, il punto sulle panchine di #Cagliari e #Udinese -