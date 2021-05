Vittorio Veneto, fulmine colpisce una casa e scoppia un incendio: un morto e due feriti (Di giovedì 20 maggio 2021) Giovedì 20 maggio 2021 – Vittorio Veneto tragedia in provincia di Treviso. Un uomo di 68 anni è morto nell’incendio della propria abitazione, colpita da un fulmine nel corso di un forte temporale che si è abbattuto su gran parte della Marca Trevigiana. Il dramma ha coinvolto altre due persone, che però per fortuna sono riuscite a salvarsi. leggi anche l’articolo —> Covid in Italia: oggi 5.506 casi e 149 morti, ancora in calo i ricoverati in intensiva Dramma nel Nord Italia. Bilancio drammatico: un morto carbonizzato e due donne che vivevano con lui che sono rimaste leggermente intossicate. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, 19 maggio, a Vittorio Veneto, in via casalta, un piccolo borgo nella zona di San Giacomo di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Giovedì 20 maggio 2021 –tragedia in provincia di Treviso. Un uomo di 68 anni ènell’della propria abitazione, colpita da unnel corso di un forte temporale che si è abbattuto su gran parte della Marca Trevigiana. Il dramma ha coinvolto altre due persone, che però per fortuna sono riuscite a salvarsi. leggi anche l’articolo —> Covid in Italia: oggi 5.506 casi e 149 morti, ancora in calo i ricoverati in intensiva Dramma nel Nord Italia. Bilancio drammatico: uncarbonizzato e due donne che vivevano con lui che sono rimaste leggermente intossicate. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, 19 maggio, a, in vialta, un piccolo borgo nella zona di San Giacomo di ...

