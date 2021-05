Un passo dal cielo 7 si farà? Ecco cosa sappiamo

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 20 maggio 2021) La conclusione della sesta stagione della fiction Undalporta con sé come sempre i soliti interrogativi: ci sarà una nuova stagione? I fan della serie andata in onda su RaiUno fino al 20 maggio iniziano a domandarsi se potranno vedere ancora i loro beniamini, come il protagonista Daniele Liotti che veste i panni di Francesco Neri. Buone premesse Ed è stato proprio lui a parlarne al Fatto Quotidiano, in una lunga intervista sulla serie nella quale gli venne chiesto appunto qualsul suo futuro e un’eventuale nuova stagione: Le premesse ci sono tutte e sia la Rai che LuxVide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla. Gli alti ascolti, sempre molto oltre i 4 milioni di telespettatori e uno share del 21,8% fanno del resto ben sperare, non resta dunque che attendere notizie dalla ...