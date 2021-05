Ultime Notizie Roma del 20-05-2021 ore 20:10 (Di giovedì 20 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano per il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sostegno Ibis prevista una norma anti licenziamenti per le aziende che chiedono la cassa covid entro giugno il blocco e prorogato al 28 agosto Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizza la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizione che non è licenzino raddoppiano a 3340 miliardi le risorse per il turismo sono 15,4 miliardi di storia a fondo perduto aumento di 120 milioni il fondo da 200 milioni per ristoranti e bar nei centri storici organizzatori di nozze 20 milioni al parchi tematici acquari e zoo Ristori a fondo perduto per 15,4 miliardi per i lavoratori dello spettacolo le tutte le sue liste dei soggetti più deboli e il segretario del PD Enrico Letta propone una dote per i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano per il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sostegno Ibis prevista una norma anti licenziamenti per le aziende che chiedono la cassa covid entro giugno il blocco e prorogato al 28 agosto Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizza la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizione che non è licenzino raddoppiano a 3340 miliardi le risorse per il turismo sono 15,4 miliardi di storia a fondo perduto aumento di 120 milioni il fondo da 200 milioni per ristoranti e bar nei centri storici organizzatori di nozze 20 milioni al parchi tematici acquari e zoo Ristori a fondo perduto per 15,4 miliardi per i lavoratori dello spettacolo le tutte le sue liste dei soggetti più deboli e il segretario del PD Enrico Letta propone una dote per i ...

