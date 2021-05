TikTok | si dimette il Ceo di ByteDance Zhang Yiming

(Di giovedì 20 maggio 2021) Mossa a sorpresa in casa . Al suo posto Liang Rubo, altro co-fondatore., co-fondatore di, proprietario di, sie lascia la carica di Ceo. Una notizia a sorpresa e sicuramente inaspettata, che ha colto alla sprovvista anche gli esperti del settore.però non lascia la società. Entro la fine dell’anno, infatti, avrà un nuovo ruolo che gli consentirà di lavorare sulla strategia a lungo termine., si, il Ceo di“La verità è che mi mancano alcune delle capacità che rendono un manager ideale. Sono più interessato ad analizzare i principi organizzativi e di mercato che che a gestire effettivamente le persone“, ha ...

conterebbe oltre un miliardo in tutto il mondo, inclusi oltre 100 milioni negli Stati Uniti.Zhang Yiming, il co - fondatore di ByteDance, cui fa capo la popolare app di videoclip, ha annunciato a sorpresa che lascerà la carica di Ceo e passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno concentrandosi sulla "strategia a lungo termine". Zhang, 38 anni, sarà sostituito da ...Il magnate cinese Zhang Yiming, co-fondatore di Bytedance e inventore della popolare app per la condivisione di videoclip TikTok, ...A sorpresa, il presidente e co-fondatore di ByteDance, proprietario di TikTok, ha annunciato le dimissioni. Con un conto in banca di 36 miliardi di dollari, Zhang Yiming, nato nel 1983, 38enne, è stat ...