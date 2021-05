Tassa successione, Cacciari promuove Letta: “Condivido proposta” (Di giovedì 20 maggio 2021) “E’ una proposta che Condivido in toto”. Massimo Cacciari promuove a pieni voti la proposta di Enrico Letta e del Pd per una Tassa di successione che generi una dote a favore dei giovani. “Siamo un paese strano. In Giappone ci sono tasse di successione pesantissime e non mi pare un paese comunista”, dice Cacciari, a Otto e mezzo, commentando i giudizi negativi alla proposta, sostanzialmente stoppata anche dal premier Mario Draghi. “E’ una proposta che Condivido in toto. Non è il momento giusto? Aspetteremo un mese, due mesi… Mi pare una manovra di una equità evidente, una manovra totalmente logica. E’ una manovra di dimensioni ridottissime se riguarda una soglia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) “E’ unachein toto”. Massimoa pieni voti ladi Enricoe del Pd per unadiche generi una dote a favore dei giovani. “Siamo un paese strano. In Giappone ci sono tasse dipesantissime e non mi pare un paese comunista”, dice, a Otto e mezzo, commentando i giudizi negativi alla, sostanzialmente stoppata anche dal premier Mario Draghi. “E’ unachein toto. Non è il momento giusto? Aspetteremo un mese, due mesi… Mi pare una manovra di una equità evidente, una manovra totalmente logica. E’ una manovra di dimensioni ridottissime se riguarda una soglia ...

EnricoLetta : Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per st… - peppeprovenzano : La proposta del #PD è dare. Ai giovani, che non hanno avuto nulla o troppo poco. Pres #Draghi, la tassa di successi… - antoniomisiani : Bella e coraggiosa la proposta di @EnricoLetta: una dote di autonomia ai giovani 18enni per lo studio, il lavoro, l… - LAgliottone : RT @CalaminiciM: Draghi dice no alla tassa di successione: “ non e’ il momento di prendere soldi ai cittadini, ma di darli” Plauso al nostr… - VIOLA_MARTELLA : RT @roma_paoletta: Posso dire che la risposta di #Draghi a @EnricoLetta non mi è piaciuta per niente? Se non è il momento ora di far pagar… -