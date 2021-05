Sannio in festa per la medaglia d’argento di Colantuoni in Georgia (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Arcangelo Trimonte (Bn) – Sannio in festa per il risultato portato a casa da Peppe Colantuoni, protagonista alla Tblisi ParaPowerlifting Wolrd Cup in Georgia. Una lunga assenza dalle pedane che non si è fatta sentire per il sannita è riuscito a sollevare ben 136 kg, un risultato che gli ha consegnato la medaglia d’argento nella prestigiosa competizione internazionale. Sant’Arcangelo a Trimonte in tripudio per un proprio figlio capace di portare in alto il proprio nome e quello della sua terra di appartenenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Arcangelo Trimonte (Bn) –inper il risultato portato a casa da Peppe, protagonista alla Tblisi ParaPowerlifting Wolrd Cup in. Una lunga assenza dalle pedane che non si è fatta sentire per il sannita è riuscito a sollevare ben 136 kg, un risultato che gli ha consegnato lanella prestigiosa competizione internazionale. Sant’Arcangelo a Trimonte in tripudio per un proprio figlio capace di portare in alto il proprio nome e quello della sua terra di appartenenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

