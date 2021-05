Regione Lazio a Speranza: ripartano progetti per minori Chernobyl (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “L’Aula della Pisana ha votato poco fa all’unanimità una mozione, di cui sono primo firmatario, che lancia di fatto un appello al ministro Speranza per la ripresa dei progetti di accoglienza, in sicurezza, dei minori provenienti dalla zona di Chernobyl”. Lo dichiara in una nota Eugenio Patané, Consigliere regionale del Pd. “Tali progetti- spiega Patané- consentivano ai bambini provenienti da quelle zone di essere ospitati per lunghi periodi da famiglie italiane, con le quali hanno stretto rapporti molto forti. A causa della pandemia, purtroppo, i progetti sono stati bloccati e ciò ha creato gravi problemi ai minori che vivono, nella maggior parte dei casi, in strutture di accoglienza”. “Oggi, attraverso le norme europee, i programmi di accoglienza possono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “L’Aula della Pisana ha votato poco fa all’unanimità una mozione, di cui sono primo firmatario, che lancia di fatto un appello al ministroper la ripresa deidi accoglienza, in sicurezza, deiprovenienti dalla zona di”. Lo dichiara in una nota Eugenio Patané, Consigliere regionale del Pd. “Tali- spiega Patané- consentivano ai bambini provenienti da quelle zone di essere ospitati per lunghi periodi da famiglie italiane, con le quali hanno stretto rapporti molto forti. A causa della pandemia, purtroppo, isono stati bloccati e ciò ha creato gravi problemi aiche vivono, nella maggior parte dei casi, in strutture di accoglienza”. “Oggi, attraverso le norme europee, i programmi di accoglienza possono ...

