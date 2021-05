Questi 7 sintomi ti dicono che stai entrando in menopausa

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 20 maggio 2021) Le donne possono avere segnali o sintomi diversi durante la menopausa. Questo perché gli estrogeni, ora prodotti in minor quantità, vengono utilizzati per molte funzioni. Alcune donne sperimentano sintomi molto lievi che possono essere facilmente trattati agendo con dei piccoli cambiamenti dello stile di vita, come evitare la caffeina o portare un ventilatore portatile da utilizzare quando si viene colpite da una vampata di calore. Altre invece non richiedono alcun trattamento. Altre ancora infine riportano sintomi più problematici.