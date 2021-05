Pd: Letta, 'impegno per giovani e donne la nostra bandiera' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Sono reduce da 2 giorni a Bruxelles, ho visitato tutti vertici istituzionali comunitari. Ho presentato, tra le tesi del Pd, proprio la clausola sull'occupazione giovanile e femminile come fondamentale dentro il Pnnr. Ho voluto portare questa bandiera, molto concreta" anche perchè "volevo inquadrare questo ragionamento in un quadro europeo e dire quanto questa sia la bandiera del Pd". Lo ha detto Enrico Letta, nel suo intervento al webinar del Pd sulla precarietà, parlando delle proposte dem sulla dote ai 18enni e l'apprendistato. "Abbiamo una strettoia generazionale incredibile, i giovani sono molto pochi e hanno pochissime opportunità. Vogliamo lavorare in modo forte e impegnativo", ha sottolineato il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Sono reduce da 2 giorni a Bruxelles, ho visitato tutti vertici istituzionali comunitari. Ho presentato, tra le tesi del Pd, proprio la clausola sull'occupazionele e femminile come fondamentale dentro il Pnnr. Ho voluto portare questa, molto concreta" anche perchè "volevo inquadrare questo ragionamento in un quadro europeo e dire quanto questa sia ladel Pd". Lo ha detto Enrico, nel suo intervento al webinar del Pd sulla precarietà, parlando delle proposte dem sulla dote ai 18enni e l'apprendistato. "Abbiamo una strettoia generazionale incredibile, isono molto pochi e hanno pochissime opportunità. Vogliamo lavorare in modo forte e impegnativo", ha sottolineato il segretario del Pd.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'impegno per giovani e donne la nostra bandiera'... - Gio_Iris : @AldoSciara @EnricoLetta @vonderleyen ok Aldo ho capito che ti ho ferito nell'orgoglio ma io mi riferivo al fatto c… - TV7Benevento : **Recovery: mission Letta in Ue, vede von der Leyen 'impegno massimo Pd su riforme'** (3)... - TV7Benevento : **Recovery: mission Letta in Ue, vede von der Leyen 'impegno massimo Pd su riforme'** (2)... -