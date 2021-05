Morte Maradona | svolta nell’inchiesta | in sette indagati per omicidio volontario

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 20 maggio 2021), si aggrava la posizione dellepersone indagate per ladel “Pibe de Oro” avvenuta a Buenos Aires il 25 novembre 2020 a causa di un arresto cardio-respiratorio. A quanto riporta la stampa argentina, ora l’accusa per loro è di, la Procura di San Isidro ora procede perSulla base delle prove raccolte nelle ultime settimane, la Procura di San Isidro ha deciso di cambiare il capo d’imputazione nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque, medico personale di, e degli altri sei indiziati. Ora devono rispondere del reato di, per il quale il codice penale ...