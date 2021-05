Morte Federico Tedeschi: per la mamma e la sorella fu omicidio (Di giovedì 20 maggio 2021) Federico Tedeschi, di soli 19 anni, nel 2017 è stato ritrovato senza vita dalla mamma e dalla sorella, in una pozza di sangue. Per i medici che effettuarono l’autopsia, si trattò di infarto: Federico si sentì male e cadde a terra sbattendo violentemente la testa. Ma per la madre e la sorella del giovane, la verità è ben diversa: Federico è stato ucciso. Per la madre Emanuela Novelli, avvocato, il fatto che il segno sul mobile sopra il quale ha sbattuto si trovi sotto il mobile e non sopra, rende poco probabile una caduta dall’alto. Inoltre, pare che la Morte sia stata causata da asfissia, cosa confermata da tre consulenti esterni. Oltretutto, la mazza da baseball di Federico aveva delle scalfiture: l’ha utilizzata per ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 20 maggio 2021), di soli 19 anni, nel 2017 è stato ritrovato senza vita dallae dalla, in una pozza di sangue. Per i medici che effettuarono l’autopsia, si trattò di infarto:si sentì male e cadde a terra sbattendo violentemente la testa. Ma per la madre e ladel giovane, la verità è ben diversa:è stato ucciso. Per la madre Emanuela Novelli, avvocato, il fatto che il segno sul mobile sopra il quale ha sbattuto si trovi sotto il mobile e non sopra, rende poco probabile una caduta dall’alto. Inoltre, pare che lasia stata causata da asfissia, cosa confermata da tre consulenti esterni. Oltretutto, la mazza da baseball diaveva delle scalfiture: l’ha utilizzata per ...

