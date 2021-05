Maratona del sorriso 2021

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una gara. Vince chi arriva primo. Però non si è in corsa per il tempo migliore. A trionfare sarà il cuore stavolta. Il vincitore sarà colui, o colei, che donerà di più. È partita infatti il 10 maggio scorso da Napoli la “”, la campagna nazionale di solidarietà ideata dall’associazione “Teniamoci per Mano Onlus” per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per gli ospedali. La Onlus Teniamoci per mano, specializzata in clownterapia, ha all’attivo 600 clown volontari e dal 2010 è impegnata in tutta Italia. Regala sorrisi negli ospedali e nelle case di riposo. E’ accanto a bambini e alle persone con disabilità. E per i bambini specialmente è fondamentale il supporto della terapia del. I clown dottori dell’associazione hanno una formazione continua e un bagaglio molto vasto: giocoleria, musica, ballo. In questo modo creano quel clima di empatia, tanto necessario ...