LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Federica Pellegrini d’argento nei 200 stile per due centesimi! Razzetti e 4×100 mista mista di bronzo! (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE SEMIFINALI E DELLE FINALI (20 MAGGIO) 19.40: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani mattina alle 10 per la quinta sessione di batterie dell’Europeo di Budapest 19.38: In finale domani Panziera nei 100 dorso, Fangio nei 200 rana, Codia e Ceccon nei 50 farfalla, Quadarella e Caramignoli nei 1500 stile libero 19.35: Bel bronzo anche per la 4×100 mista mista con Panziera, Martinenghi, Di Liddo e Miressi alle spalle di Gran Bretagna e Olanda. Da segnalare anche i quinti posti di Ceccon nei 100 dorso e Cusinato nei 200 farfalla 19.34: Bel risultato per Alberto Razzetti che si è andato a prendere la sua prima medaglia europea nei 200 misti, avvicinando il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE SEMIFINALI E DELLE FINALI (20 MAGGIO) 19.40: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani mattina alle 10 per la quinta sessione di batterie dell’Europeo di Budapest 19.38: In finale domani Panziera nei 100 dorso, Fangio nei 200 rana, Codia e Ceccon nei 50 farfalla, Quadarella e Caramignoli nei 1500libero 19.35: Bel bronzo anche per lacon Panziera, Martinenghi, Di Liddo e Miressi alle spalle di Gran Bretagna e Olanda. Da segnalare anche i quinti posti di Ceccon nei 100 dorso e Cusinato nei 200 farfalla 19.34: Bel risultato per Albertoche si è andato a prendere la sua prima medaglia europea nei 200 misti, avvicinando il ...

