Liguria, sindaci chiedono un commissario per le autostrade (Di giovedì 20 maggio 2021) Il governo riconosca le infrastrutture della Liguria quale 'emergenza nazionale' e nomini 'un commissario con poteri e risorse straordinarie'. E' la richiesta avanzata da 67 sindaci delle province di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 maggio 2021) Il governo riconosca le infrastrutture dellaquale 'emergenza nazionale' e nomini 'uncon poteri e risorse straordinarie'. E' la richiesta avanzata da 67delle province di ...

Advertising

ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Liguria, sindaci chiedono un commissario per le autostrade #liguria - Bela_Ebbasta : RT @MediasetTgcom24: Liguria, sindaci chiedono un commissario per le autostrade #liguria - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Liguria, sindaci chiedono un commissario per le autostrade #liguria - MediasetTgcom24 : Liguria, sindaci chiedono un commissario per le autostrade #liguria - ansa_liguria : 67 sindaci chiedono un commissario per autostrade liguri -