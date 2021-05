L' Europa si accorda sul green pass Via libera alle vacanze | ma l' Oms gela tutti | Evitare i viaggi

(Di giovedì 20 maggio 2021) Accordo raggiunto trarlamento, Commissione Ue e Consiglio europeo sul cosiddetto "", il certificato digitale Covid-19 che permetterà ai cittadini europei diare durante l'estate. "Un importanteo verso il ripristino dellacircolazione dei cittadini nella massima sicurezza possibile", ha spiegato la commissaria Ue alla Salute Stella Kiriakides su Twitter, commentando l'intesa che "fornisce ai nostri cittadini chiarezza e certezza". Le fa eco il collega Didier Reynders, commissario alla Giustizia, sottolineando come l'accordo sia stato trovato "in tempi da record per salvaguardare la libertà di movimento dii cittadini". "Di fronte a una continua minaccia e a nuova incertezza - è l'ammonimento di Hans Kluge, ...

