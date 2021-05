Letta vola a Bruxelles | Sui migranti avanti senza Polonia e Ungheria

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Il voto all’unanimità è diventato la disgrazia dell’Unione europea, blocca tutto e rende impossibile avere soluzioni efficaci”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico, dopo un incontro acon l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell. “Bisogna avere il coraggio - ha aggiunto- di dire che su alcune questioni prioritarie, come quelle della gestione dell’emergenza migratoria” occorre “andareanche” quei Paesi “che non vogliono starci, che bloccano tutto sempre, come gli ungheresi e i polacchi””. “Se non si farà così, se non si superano i veti nazionali non si riuscirà a trovare una soluzione. Ho incoraggiato Borrell su una soluzione al problema della unanimità- ha spiegato - Il voto all’unanimità è la disgrazia della Ue,, blocca ...