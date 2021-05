Letta propone una tassa di successione sui ricchi per dare soldi ai giovani. Draghi: “Non è il momento” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”. È la risposta secca del presidente del Consiglio Mario Draghi alla proposta del segretario del Partito democratico Enrico Letta di offrire una “dote” ai giovani, tassando i cittadini più ricchi del paese con una tassa di successione. “Il problema principale del nostro Paese è che non fa più figli”, ha spiegato Letta in un’intervista a 7, l’inserto del Corriere della Sera. “Ci vuole una dote per i giovani, finanziata con una parte dei proventi della tassa di successione, e un accesso ai mutui-abitazione anche per chi non ha genitori in grado di fornire garanzie”. Una proposta per cui sarebbe disposto “a ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) “Non è ildi prendere iai cittadini ma di darli”. È la risposta secca del presidente del Consiglio Marioalla proposta del segretario del Partito democratico Enricodi offrire una “dote” aindo i cittadini piùdel paese con unadi. “Il problema principale del nostro Paese è che non fa più figli”, ha spiegatoin un’intervista a 7, l’inserto del Corriere della Sera. “Ci vuole una dote per i, finanziata con una parte dei proventi delladi, e un accesso ai mutui-abitazione anche per chi non ha genitori in grado di fornire garanzie”. Una proposta per cui sarebbe disposto “a ...

